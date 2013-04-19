Врачи столичных больниц проведут бесплатные консультации для ветеранов

Фото: ИТАР-ТАСС

Врачи ведущих московских больниц 20 апреля проведут бесплатные консультации для ветеранов, информирует пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

С 9 до 16 часов десять крупнейших лечебно-профилактических учреждений Москвы будут принимать горожан - ветеранов ВОВ - для оказания внеочередной высокопрофессиональной консультативной и высокотехнологичной диагностической медицинской помощи.

В своеобразном дне открытых дверей примут участие ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, ГКБ № 57, ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова, ГКБ № 15 им. О.М.Филатова, ГКБ № 13, ГБУЗ "ГКБ № 50", ГКБ № 14 им. В.Г.Короленко, НПЦ Оториноларингологии ДЗМ, ГБУЗ "ГП № 220" и НПЦ Психоневрологии ДЗМ.

Для постановки диагноза и подбора лечения будут проводиться диагностические исследования: ЭКГ, УЗДГ, УЗИ, общий и биохимический анализ крови, офтальмоскопия, исследование полей зрения, рентгенологическое и эндоскопическое исследования и другие, добавили в ведомстве.