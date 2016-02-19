Прививку против гриппа в 2015 году сделали 44% россиян

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Около 44 процентов населения России было провакцинировано в этом году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец, которая провела встречу в Госдуме с представителями партии "Единая Россия".

"Благодаря системной работе, – а была использована совершено точная вакцина, мы смогли провакцинировать с вашей помощью большее количество населения, у нас почти 44 процентов провакцинировано", – сказала Голодец.

Она подчеркнула, что успех во многом был достигнут благодаря профилактической работе в школах, детсадах, вузах, среди работодателей. "И сегодня наши результаты, если их сравнить с результатами прошлого года, отличаются более чем в три раза", – заявила вице-премьер.

По мнению Голодец, уже можно сделать такой положительный вывод, несмотря на то, что эпидемия еще не закончена на всей территории России.

Отметим, что в Москве за декабрь 2015 и январь 2016 от осложнений, вызванных простудными заболеваниями и гриппом, умерли семь человек. А 26 января была объявлена эпидемия. Специалисты подчеркивают, что сам вирус гриппа для человека не смертелен, но при халатном отношении к здоровью может привести к тяжелым осложнениям.