Дефибрилляторы могут появиться в общественных местах Москвы

Доступные дефибрилляторы предлагают установить в общественных местах столицы. Ими смогут воспользоваться люди без медицинского образования, сообщает телеканал "Москва 24".

Компактные дефибрилляторы с простой инструкцией заведут сердце без профессиональной помощи. А в случае, когда разряд человеку не требуется, они не сработают – техника будет полностью автоматизированной.

Использовать общедоступный дефибриллятор смогут люди, прошедшие специальное обучение (тренировочную программу). Если они медики, то дополнительное обучение не требуется. После тренировочной программы выдается сертификат.

Оборудовать дефибрилляторами предлагается школы, вузы, спортивные комплексы, театры, кинотеатры, аэропорты и вокзалы. Как полагают депутаты, разработавшие соответствующий законопроект, такая мера позволит в перспективе спасти тысячи жизней.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что одной из наиболее распространенных причин гибели людей в мире является внезапная остановка сердца (ВОС). В России ВОС ежегодно уносит порядка 300 тысяч жизней.