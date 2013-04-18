Медика, спасшего человека на борту самолета, представили к награде

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент здравоохранения Москвы вручил почетную грамоту своему сотруднику реаниматологу Олегу Левину, спасшему человека во время перелета из Новосибирска в Москву, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента.

Глава департамента Георгий Голухов отметил, что если бы пассажиру не была оказана первая помощь, все могло закончиться очень плохо, и заверил, что все сотрудники департамента готовы в любую минуту применить свой опыт и знания, как это сделал их коллега.

Инцидент произошел весной этого года. Пассажиру самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Москва, стало плохо. У мужчины были симптомы острого заболевания: низкое давление и сильная тошнота.

Находившемуся на борту Левину, который вызвался помочь пассажиру, удалось повысить давление больного с помощью растворов из бортовой аптечки.

Самолет было решено посадить в Нижнем Новгороде. Левин попросил, чтобы к моменту приземления скорая помощь уже была на месте. После посадки мужчина был госпитализирован, спустя несколько дней его состояние улучшилось, и его выписали из больницы.