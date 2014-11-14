Форма поиска по сайту

14 ноября 2014, 20:21

Отравившихся приморских музыкантов выписали из больницы

Фото: ТАСС/Cергей Бобылев

Госпитализированных в начале недели музыкантов Приморского театра оперы и балета выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения столицы.

Напомним, 9 ноября с жалобами на пищевое отравление за медицинской помощью обратились 30 музыкантов, прилетевших в Москву из Приморского края.

19 из них были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. Артисты, прилетевшие, чтобы выступить в Московской консерватории, почувствовали недомогание после ужина в ресторане при отеле.

Отравились ли гости в отеле, или это случилось еще в самолете, пока не ясно.

Заместитель художественного руководителя театра по работе со зрителем Сергей Самодов сообщил, что театр, по итогам заключения Роспотребнадзора, будет требовать возмещения ущерба.

Стоит отметить, что несмотря на отравление оркестр исполнили привезенную программу на двух концертах в московской Консерватории.

