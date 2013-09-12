Бюджет столичного фонда ОМС в 2014 году составит 150 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюджет фонда столичного медицинского страхования в 2014 году составит почти 150 миллиардов рублей. Проект закона о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на следующий год, а также на плановый период 2015 и 2016 годов одобрил Сергей Собянин. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает информационный центр правительства Москвы.

В 2014 году предполагаемый объем доходов фонда должен составить 149,29 миллиардов рублей. 123,3 миллиарда будут предоставлены из федерального бюджета.

Общий объем доходов фонда медицинского страхования на 2015 год составит 176 миллиардов рублей, а в 2016 году – около 186 миллиардов.