Более 300 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2016 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Более 300 объектов здравоохранения планируется отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На эти нужды было в 2016 году было выделено шесть миллиардов рублей.

"Долгое время мы не вкладывали деньги в модернизацию как всего, что связано с оборудованием, так и просто с банальным капитальным ремонтом. Мы выделили достаточно большие суммы, которые позволят нам за 2015–2017 годы перевернуть ситуацию", – цитирует Воробева Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что если в 2015 году власти отремонтировали порядка 100 объектов здравоохранения, то в этом году – 302.

В Подмосковье могут построить современные онкологические центры и начать производство оборудования для лечения раковых заболеваний.

Правительство региона планирует заключить соглашение с американской компанией Varian Medical Systems. Инвестор поможет в создании центров и отделений лучевой терапии и радиохирургии, обучит местных медиков пользоваться новыми инструментами.

Предполагается, что компания займется производством онкологического оборудования на территории области, в частности – медицинских линейных ускорителей, необходимые для проведения радиотерапии при раковых опухолях.