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Общество

12 января 2015, 18:54

Самым популярным дата-сетом 2014 года стал список избирательных участков

здравоохранение образование связь зимние развлечения портал открытых данных наука и инновации избирательные участки

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

Самым просматриваемым дата-сетом 2014 года на портале открытых данных стал список избирательных участков. Он набрал 400 тысяч просмотров.

Также популярностью у москвичей пользовались наборы данных "Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства" (312 тысяч просмотров) и "Нежилые помещения, на которые зарегистрировано право собственности Москвы" (301 тысяча просмотров), рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По количеству скачиваний наборов данных на первом месте оказался дата-сет "Нежилые помещения, на которые зарегистрировано право собственности Москвы" (2,8 тысячи загрузок), на втором - "Избирательные участки Москвы" (2,5 тысячи), а на третьем - "Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства" (2,5 тысячи загрузок).

"При этом за последний месяц 2014 года по просмотрам и загрузкам в лидерах оказались наборы данных "Список площадок для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники", "Поликлиническая помощь взрослым" и "Елочные базары", - добавили в пресс-службе ведомства.

Что такое портал data.mos.ru

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

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На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.

Отметим, что на портале открытых данных размещены более 300 дата-сетов, которые предоставлены 33 столичными департаментами. Данные разделены по 23 категориям, в числе которых образование, выборы, здравоохранение, торговля. Дата-сеты представлены как в табличном виде, так в формате интерактивных карт.

Как ранее сообщало M24.ru, в декабре портал открытых данных сменил дизайн и обзавелся новыми функциями. На сайте появился сервис, который позволяет выбрать зимние развлечения из списка. Там можно найти необходимую площадку с информацией о режиме работы, наличии Wi-Fi и точках медицинского обслуживания.

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