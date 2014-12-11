На Мосурбанфоруме обсудят основные тенденции развития столичного здравоохранения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

12 декабря на Мосурбанфоруме запланирована сессия "Новое здравоохранение: глобальные тенденции и модель для Москвы". Леонид Печатников и другие участники сессии рассмотрят происходящее в Москве с точки зрения опыта других глобальных городов. Как реформировать советское наследие? Какие модели существуют? Можно ли назвать медицину драйвером развития города?

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.