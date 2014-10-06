В Москве наградили лучших врачей России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В столице вручили награды лучшим врачам России и медицинским специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Призы получили победители по итогам двух конкурсов.

"Развитие кадрового потенциала - это та необходимость, без которой отрасль развиваться не может", - приводит слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой ТАСС.

Всего по итогам конкурсов было выбрано девять лучших врачей. В номинации "Лучший сельский врач" победила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Ставропольского края Марьяна Шахмурадова, лучшим руководителем медицинской организации стал главный врач городской поликлиники №2 Рязанской области, лучшим кардиологом - Нина Пермяков из центральной районной больницы Тисульского района Кемеровской области.

Всероссийский конкурс врачей проводится ежегодно с 2001 года, а вот лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием выбирали впервые.

Награду в номинации "Лучший фельдшер" получил фельдшер трассового пункта "Талица" ГБУЗ Свердловской области Александр Чудиновских, лучшей акушеркой стала Елена Сулоева из центра планирования семьи и репродукции Забайкальского края, лучшей медсестрой - Маргарита Камысова из Новосибирской областной клинической больницы.

Победители получат 500 тысяч рублей, занявшие второе место - 300 тысяч рублей, а за третье место вручат 200 тысяч рублей.