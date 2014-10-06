Туберкулез становится болезнью молодых людей - Минздрав

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Туберкулез становится болезнью молодых людей, живущих в напряженном ритме больших городов. Ключевую роль в развитии заболевания играет неправильный режим дня и питания, заявила МИА "Россия сегодня" замдиректора департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Тереза Касаева.
По ее словам, в последнее время увеличилось количество зарегистрированных случаев туберкулеза у благополучных людей. Раньше туберкулез фиксировали, в основном, у социально неблагополучных слоев населения.
Развитию туберкулеза способствует снижение иммунитета, истощение, недостаточно хорошее питание и тяжелые условия работы, подчеркнула Касаева.
Напомним, что заболеваемость туберкулезом среди московских детей снизилась на 60 процентов по сравнению с 2013 годом благодаря новому диагностическому тесту. Столичный Центр борьбы с туберкулезом начал применять новый диагностический тест, который выявляет даже малые формы туберкулеза у детей. Тест применяется в комплексе с компьютерной томографией.
ТуберкулезТуберкулез - это инфекционное заболевание. Основным источником заражения является человек, больной легочной формой туберкулеза и выделяющий микобактерии при кашле, чихании и разговоре.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире туберкулезом ежегодно заболевают от 8,6 до 9 миллионов человек. Около 3 миллионов пациентов не лечатся, а у 500 тысяч развивается ареактивный туберкулез (то есть не поддающийся лекарственному воздействию).
Ежегодно в мире от туберкулеза умирают примерно 1,4 миллиона человек.