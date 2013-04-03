Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 апреля 2013, 12:57

Город

За два года Москва потратила на здравоохранение более 90 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

За последние два года в Москве удалось отремонтировать каждый третий подъезд и каждый десятый лифт, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

За это время было организовано более 11 тысяч площадок различного назначения, в том числе более тысячи детских площадок. Кроме того, в прошлом году только в центре Москвы было отремонтировано 54 спортплощадки. Для автомобилистов в московских дворах появилось более полумиллиона новых машино-мест. Сейчас их количество достигает полутора миллионов, а к 2025 году должно вырасти еще на два миллиона. Всего на обновление объектов городского хозяйства в 2011-12 годах потратили 125 миллиардов рублей - это в пять раз больше, чем в 2010 году.

Большая часть расходов в социальной сфере - около 90 миллиардов рублей - пришлась на здравоохранение. В 226 больницах и 88 поликлиниках был проведен капитальный ремонт, учреждения закупили более 58 тысяч единиц нового оборудования. В частности, после капремонта открылись несколько отделений при столичных больницах, в том числе отделение неврологии и кардиологии горбольницы им. Пирогова, отделение трансплантации почки и поджелудочной железы в НИИ им. Склифосовского и другие.

Финансирование объектов образования и культурной сферы составило 36,3 и 5,2 миллиардов рублей соответственно. Эти средства были потрачены на ремонт и модернизацию столичных школ, детских садов, музеев, театров и окружных библиотек.

здравоохранение благоустройство социальная сфера медицина экономика и предпринимательство

