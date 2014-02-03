Пострадавший полицейский получил ранения в грудь и в живот

Пострадавшего при захвате школы полицейского сейчас оперируют в институте Склифосовского. Он получил ранения в грудь и в живот. Об этом M24.ru рассказала Элина Николаева, пресс-секретарь департамента здравоохранения Москвы.

По словам Николаевой, сотрудника полиции вертолетом Центра экстренной медицинской помощи доставили в институт им. Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое, сейчас его оперируют.

Первая бригада скорой помощи подъехала к школе в 11.59. Всего на месте работали 15 машин скорой и автомобили Центра экстренной медпомощи.

Напомним, около 12 часов дня на пульт дежурного поступило сообщение о стрельбе и захвате заложников в школе №263 на Отрадной улице. Злоумышленник выстрелил в охранника, после чего зашел в кабинет биологии и взял в заложники более 20 учеников, застрелив учителя. Позже сработала тревожная кнопка, правонарушитель обстрелял прибывший наряд полиции, один из правоохранителей был убит, еще один – ранен. На вертолете МЧС раненые были эвакуированы. У школы был создан оперативный штаб спасателей. Территория оцеплена, около здания находятся 15 карет "скорой помощи".

На место случившегося прибыл Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Пресс-секретарь префектуры СВАО Александр Латышев рассказал, что с детьми, выведенными из школы в здании управы района Отрадное работают психологи.

