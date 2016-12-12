M24.ru покажет, как защитить себя и близких от ОРВИ и гриппа

13 декабря в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице". На мероприятии речь пойдет о вакцинации граждан, мерах предосторожности и статистике заболеваний.

Перед собравшимися выступят:



главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Андрей Девяткин;

главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Людмила Мазанкова;

директор "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения города Москвы" Андрей Белостоцкий.

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Смотрите прямую трансляцию на этой странице 13 декабря в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.