Театр "Волшебная лампа" переедет в новое здание к концу 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский театр детской книги "Волшебная лампа" переедет в новое здание к концу 2014 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства Москвы.

Сейчас театр находится на Сретенском бульваре, дом 9/2 стр. 1.

В 2005 году была предусмотрена реконструкция театрального здания и было принято решение приобрести для театра новое помещение по адресу "улица Сущевская, дом 25 строение 5". Таким образом, театр не будет приостанавливать работу из-за ремонта.

Начало работ по реконструкции в новом помещении запланировано на декабрь 2013 года, говорится в сообщении.