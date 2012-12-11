Рекомендация: как писать заявление в полицию

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По закону заявление обязаны принять в любом отделении полиции, вне зависимости от того, как далеко оно находится от места преступления. Заявление может быть подано как в устном, так и в письменном виде.

Постарайтесь четко сформулировать свои мысли и сообщить, что именно произошло - писать нужно кратко и по существу. Основными данными будут дата, время и место совершения преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Вам выдадут талон-уведомление о принятии заявления, в котором нужно будет указать дату регистрации заявления, имя заявителя, краткую фабулу, номер регистрации заявления, телефон дежурной части, а также звание, должность и фамилию полицейского, принявшего ваше заявление. При получении талона необходимо расписаться в журнале.

После этого в протоколе делается отметка о том, что заявитель предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, здесь также нужно подписаться. По анонимному заявлению возбуждение уголовного дела невозможно.

В случае доказательства вины человека, которого вы хотите привлечь к уголовной ответственности, дело будет направлено в суд, а заявление уже нельзя будет забрать. Когда же речь идет о бытовых проблемах, лучше обратиться напрямую в суд.