18 марта 2015, 20:08

Транспорт

Заторы на дорогах впервые с начала марта достигли 8 баллов

Фото: ТАСС

В столице в среду зафиксированы самые серьезные дорожные заторы за месяц. По данным портала "Яндекс Пробки" они достигли 8 баллов.

Наибольшие сложности возникли у автомобилистов в центре города – особенно на Садовом кольце. Также трудно проехать по Третьему транспортному кольцу, шоссе Энтузиастов и Волгоградскому проспекту.

Наблюдаются некоторые затруднения и на МКАД, особенно на востоке, где стоит внутренняя сторона кольцевой автодороги.

Отметим, что дорожные затруднения в центре города отчасти вызваны празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Из-за массового мероприятия были перекрыты дороги в районе массового мероприятия: ограничения коснулись Васильевского спуска, Москворецкой, Кремлевской и Кадашевской набережных, а также Большого Москворецкого моста и улиц Варварка и Ильинка.

заторы трафик затруднения в движении

