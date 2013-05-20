"Ъ-Деньги": На защиту от стихийных бедствий выделят 1,5 трлн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Богатый внутренний миф



На роль российской национальной идеи претендуют два мифа: культ денег и ностальгия по СССР. При ближайшем рассмотрении оказывается, что речь идет о зависти к чужому успеху и тоске по уравниловке.

Социализм со шведским концом

Газетный штамп "шведский социализм" давно пора забыть. Швеция строит новую экономику, основанную на прагматизме и индивидуализме, выросших из протестантской этики.

Амнистия с отягчающими обстоятельствами

Амнистию для предпринимателей уже поддержали все фракции Госдумы. Важнее, конечно, что скажет президент, от которого в этом вопросе только формально ничего не зависит. Но даже объявление амнистии не всем откроет путь на свободу: правосудие лишь полгода назад узнало термин "предпринимательская деятельность" и пока понимает его по-своему.

Нам любые дороги тревоги

На госпрограмму по защите населения от стихийных бедствий планируется потратить 1,5 трлн руб. Большие деньги пойдут и на совершенствование системы оповещения граждан: 60% жителей России до сих пор ею не охвачены. В освоении средств поучаствуют авторы самых разных проектов, от особой системы рассылки SMS до предупреждения об опасности по домофонам. Однако по эффективности мало что сравнится со старыми добрыми громкоговорителями.

Правила хорошего кантона

Швейцарию можно назвать страной не только сыра, шоколада, банков, часов, ножей и горных лыж. Сегодня это еще и страна самых зажиточных попрошаек, самых высоких зарплат и самых кусачих цен на все. Но главное, это по-прежнему страна высокого качества, высокой точности и высоких технологий. Те россияне, что имеют отношение к этим материям, очень неплохо здесь устраиваются. Либо те, у кого просто много денег.

Только в КАСКО такое бывает

Как ни странно, страховки на новые машины ежегодно дешевеют. Во всяком случае, такой вывод сделал финансовый супермаркет Moneymatika.ru, который специально для нашего журнала исследовал стоимость полисов каско за последние два года.

Налог под потолок

Чтобы подтолкнуть инвесторов активнее вкладываться в российскую экономику, власти решили дать налоговые льготы игрокам фондового рынка и при этом сделать менее привлекательными вложения в недвижимость. Вряд ли это вызовет бурный инвестиционный рост, зато точно отразится на карманах владельцев жилья.

Терпение – враг инвестора

Можно долго сидеть у реки и так и не дождаться проплывающего мимо трупа врага. Фондовые рынки, которые приносят высокую реальную доходность в долгосрочной перспективе, скорее исключение, чем правило, напоминает экономист и писатель

Елена Чиркова.

Дело о подпольных резинках и пластинках

4 390 787 рублей стоило имущество, изъятое у небольшой группы товарищей, которые в начале 1950-х годов организовали на маленькой подмосковной фабрике "Ширпотреб" еще более скромный по размерам цех по производству резинки для нижнего белья. Не менее дефицитный в то время товар — грампластинки — нелегально выпускала разветвленная корпорация цеховиков. Оценить размеры их доходов не смогло даже МВД, ведь при арестах пластиночных дельцов лишь в трех из двадцати городов, где они действовали, милиционеры собрали денег и ценностей на 2 млн руб. Обычно, впрочем, подпольные миллионеры были неуловимы.

На одном Дизеле далеко не уедешь

Автокиносериал "Форсаж" с Вином Дизелем во главе доехал до шестой серии. Создатели окончательно утвердились в мысли, что гонки на скоростных тачках следует дополнять элементами, более популярными у широких зрительских масс,— например, изощренным ограблением и войной двух криминальных группировок.

