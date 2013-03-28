Сесть в тюрьму или связать свитер: необычные приговоры суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Британский суд приговорил наркодилера к написанию эссе в пять тысяч слов за торговлю наркотиками. Столь мягкий приговор ему вынесен из-за травмы плеча - с ней преступник не может выполнять обязательные работы.

Осужденный должен будет сдать свою работу о вреде марихуаны 4 апреля.

Каким бы странным не был этот вердикт, есть более удивительные. M24.ru вспоминает самые необычные приговоры, вынесенные судами.

Подтверждение стереотипов

89-летняя немка Хайди Коль за одну ночь проколола колеса всем автомобилям на ее улице. Будь на ее месте кто-то моложе, он бы заплатил штраф или даже сел в тюрьму, но суд решил иначе.

Осужденную приговорили к вязанию свитера для каждого потерпевшего. Неизвестно, понравились ли "обновки" автомобилистам.

Пытка тишиной

Один любитель рэпа поплатился за пристрастие к музыке "черных кварталов". Меломана, который громко слушал музыку в машине, опустив стекла, суд приговорил к трехдневной ссылке в лес.

Подобное наказание было вынесено еще одному американцу, только в этот раз судья заменил тишину 20-часовым прослушиванием классической музыки.

Жажда скорости

Фото: ИТАР-ТАСС

Преступник из этого дела решил воспользоваться своим наказанием. Судья приговорил водителя, который пытался скрыться от полиции, к участию в гонках.

Количество дней заключения определялось местом, которое займет лихач. Осужденный пришел пятым, отбыл столько же дней в тюрьме, вышел на свободу и воспользовался своими навыками вождения, чтобы украсть сумку у женщины.

Домашний арест

Заключения в собственном доме удостоился недобросовестный владелец недвижимости. Осужденный собирал плату с жильцов, а вот ремонта в помещениях не сделал ни разу.

Что тут необычного? Злоумышленник будет находиться под арестом в собственном здании, которое находится в плачевном состоянии. Кроме того, он вернет собранные платежи, которые пойдут на ремонт дома.

Из суда – в ЗАГС

Странный приговор вынес судья молодому человеку, который ударил девушку. Многие сочтут его суровым: парень должен был жениться на потерпевшей.

По мнению судьи, узы брака заставят обидчика задуматься, прежде чем он в следующий раз попытается кого-то ударить.

Пиявки отпущения

Фото: ИТАР-ТАСС

Иногда в зале суда оказываются животные. Так, в 15 веке в швейцарской Лозанне суд постановил изгнать из города пиявок, которые загрязняют воду пруда.

Гордые кольчатые отказались приходить на слушания, и их принесли в зал заседания работники суда.

Неудивительно, что они не подчинились требованию представителей власти, и городской епископ, возмущенный таким поведением, отлучил пиявок от церкви.

Сергей Блохин