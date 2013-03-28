Сесть в тюрьму или связать свитер: необычные приговоры суда

Фото: ИТАР-ТАСС
Британский суд приговорил наркодилера к написанию эссе в пять тысяч слов за торговлю наркотиками. Столь мягкий приговор ему вынесен из-за травмы плеча - с ней преступник не может выполнять обязательные работы.
Осужденный должен будет сдать свою работу о вреде марихуаны 4 апреля.
Каким бы странным не был этот вердикт, есть более удивительные. M24.ru вспоминает самые необычные приговоры, вынесенные судами.
Подтверждение стереотипов
89-летняя немка Хайди Коль за одну ночь проколола колеса всем автомобилям на ее улице. Будь на ее месте кто-то моложе, он бы заплатил штраф или даже сел в тюрьму, но суд решил иначе.
Осужденную приговорили к вязанию свитера для каждого потерпевшего. Неизвестно, понравились ли "обновки" автомобилистам.
Пытка тишиной
Один любитель рэпа поплатился за пристрастие к музыке "черных кварталов". Меломана, который громко слушал музыку в машине, опустив стекла, суд приговорил к трехдневной ссылке в лес.
Подобное наказание было вынесено еще одному американцу, только в этот раз судья заменил тишину 20-часовым прослушиванием классической музыки.
Жажда скорости
Преступник из этого дела решил воспользоваться своим наказанием. Судья приговорил водителя, который пытался скрыться от полиции, к участию в гонках.
Количество дней заключения определялось местом, которое займет лихач. Осужденный пришел пятым, отбыл столько же дней в тюрьме, вышел на свободу и воспользовался своими навыками вождения, чтобы украсть сумку у женщины.
Домашний арест
Заключения в собственном доме удостоился недобросовестный владелец недвижимости. Осужденный собирал плату с жильцов, а вот ремонта в помещениях не сделал ни разу.
Что тут необычного? Злоумышленник будет находиться под арестом в собственном здании, которое находится в плачевном состоянии. Кроме того, он вернет собранные платежи, которые пойдут на ремонт дома.
Из суда – в ЗАГС
Странный приговор вынес судья молодому человеку, который ударил девушку. Многие сочтут его суровым: парень должен был жениться на потерпевшей.
По мнению судьи, узы брака заставят обидчика задуматься, прежде чем он в следующий раз попытается кого-то ударить.
Пиявки отпущения
Иногда в зале суда оказываются животные. Так, в 15 веке в швейцарской Лозанне суд постановил изгнать из города пиявок, которые загрязняют воду пруда.
Гордые кольчатые отказались приходить на слушания, и их принесли в зал заседания работники суда.
Неудивительно, что они не подчинились требованию представителей власти, и городской епископ, возмущенный таким поведением, отлучил пиявок от церкви.
Сергей Блохин