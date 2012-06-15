Московские врачи в среднем получают 60 тысяч рублей

Средняя зарплата столичного врача достигла 60 тысяч рублей, а медицинских работников среднего звена – 45-50 тысяч рублей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Чиновник подчеркнул, что это сухие цифры статистики – "средняя температура по больнице". Например, зарплата главврача, по словам Печатникова, может достигать 105 тысяч рублей, а простого врача 15-20 тысяч рублей, а в среднем получается 60 тысяч рублей.

Отметим, что с 1 июля 2012 года в Москве вводится новая система оплаты медицинских работников. В частности зарплата руководителя медучреждения будет напрямую зависеть от средней заработной платы по учреждению. Такая система, по мнению заммэра, будет способствовать в целом росту зарплаты врачей и персонала каждой отдельно взятой больницы или поликлиники.