Ювелирку дороже 15 тысяч рублей будут продавать по паспорту

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу дорогих ювелирных изделий без удостоверения личности покупателя. Все драгоценности стоимостью выше 15 тысяч рублей, будут продаваться только по паспорту, сообщает ТАСС.

При покупке драгоценностей с помощью пластиковой карты, действуют более мягкие правила - разрешено не предъявлять удостоверение если стоимость ювелирного изделия не превышает 100 тысяч рублей.

Данные о подозрительных покупателях будут отправлять в Росфинмониторинг.

Формально продавцы ювелирных изделий и сейчас обязаны спрашивать паспорт у любого покупателя драгоценностей, но на практике зачастую этого не делают.

Отметим, что после падения курса рубля многие граждане начали скупать драгоценности, пытаясь сохранить свои сбережения "в золоте".