Организаторов финансовых пирамид будут сажать на 10 лет

Минфин России внес в правительство пакет поправок в законодательство, которые позволят привлекать организаторов и наиболее активных участников финансовых пирамид к уголовной ответственности, а "простых" участников - к административной.

Причем наказывать будут еще на этапе создания пирамиды, а не тогда, когда она уже рухнула. Максимальный срок наказания - десять лет лишения свободы.

По неофициальным данным, в России действует около 20 тысяч финансовых пирамид. Согласно поправкам, понятие "финансовая пирамида" определяется как система, в которой выплаты осуществляются за счет средств, полученных в виде взносов от иных лиц.