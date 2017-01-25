Коллекторам отказано в доступе к информации об имеющемся у должников оружии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Коллекторским агентствам отказали в доступе к данным об оружии, имеющемся у должников, сообщает газета "Известия".

Взыскатели просили предоставить такие сведения в августе 2016 года, но в службе приставов решили, что узнать о наличии у должников оружия можно только после решения суда.

Однако коллекторы вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю и ознакомиться с информацией о ходе исполнительного производства, в том числе и с полученными ответами из регистрирующих органов. Например, данными территориальных органов внутренних дел о зарегистрированном оружии.

По мнению Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доступ к данным о наличии оружия мог бы поспособствовать более эффективному взысканию задолженности, причем взыскатели считают, что оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, ведь оно используется для охраны и само по себе нередко дорого стоит.

Кроме того, считают коллекторы, данные об оружии могут обезопасить их взаимодействие с должниками, так что они пытаются узнать о наличии оружия заранее, а иногда неофициальным путем.