Банки могут обязать платить проценты за пользование взносами на капремонт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Законопроект, по которому банки могут обязать платить проценты за пользование взносами на капитальный ремонт, внесен на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно документу, процент должен устанавливаться в размере ключевой ставки Центрального банка (ставка рефинансирования или законные проценты) и храниться на специальном счете. Подразумевается, что такая обязанность не помешает временному размещению свободных средств со специального счета на специальный депозит в случае, если владелец спецсчета и банк договорятся о большей ставке, чем та, которая будет установлена законом.

Принятие данного законопроекта, по мнению его инициаторов, должно устранить риск коррупционной составляющей, возникающей в том случае, когда владельцем счета является региональный оператор, который не обязан размещать временно свободные средства фонда капремонта в банках на специальных депозитах.