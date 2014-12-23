Госдума рассмотрит законопроект о защите персональных данных

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Минкомсвязь внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение обработки персональных данных, сообщает официальный сайт правительства РФ.

“Принятие законопроекта будет способствовать соблюдению должностными и юридическими лицами ответственности за совершение правонарушения в области персональных данных” - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства.

В случае принятия документ позволит Роскомнадзору возбуждать дела об администаративных правонарушениях в области хранения персональных данных. Он был одобрен на заседании правительства 11 декабря 2015 года.

Сейчас за нарушение хранения и использования персональной информации предусмотрен штраф до пятисот рублей для физических лиц, для должностных до одной тысячи рублей и до десяти тысяч для юридичиских лиц.