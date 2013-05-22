Торгово-промышленная палата предлагает ввести госрегулирование цен

Фото: ИТАР-ТАСС

Торгово-промышленная палата РФ предложит правительству и президенту рассмотреть вопрос о госрегулировании цен на тарифы ЖКХ, продукты и услуги. В среду представители власти, бизнеса и научного сообщества обсудили содержание будущего документа на III Всероссийской конференции по проблемам государственной ценовой и тарифной политики в РФ.

Члены рабочей группы выступают за госрегулирование ценообразования в сфере экспортных товаров, естественных монополий и немонопольных производителей продукции для внутреннего потребления. Они предлагают на ближайшие годы установить пределы максимального роста тарифов и цен. Кроме того, эксперты просят ограничить размеры допустимой сверхприбыли предприятий и организовать регулирование ценообразования в монопольном секторе.

По данным председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Юрия Шафранника, за пять лет цены на газ в России выросли примерно на 73%, а в первое десятилетие XXI века - в 5,5 раз при 2,5-кратном увеличении объема экспорта. А по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, с 2000 года тарифы в сфере ЖКХ в России выросли в 18 раз, в то время как цены на первичное сырье увеличились лишь в 4 раза. Она предложила на законодательном уровне заморозить тарифы естественных монополий, рост которых не должен превышать темпов роста инфляции.

Для эффективности работы эксперты также предлагают создать систему национальной ценовой информации - непрерывно обновляемую базу данных о ценах отечественных и зарубежных производителей на рынке товаров и услуг. Ряд экспертов отметил отсутствие в России специализированного образования в области регулирования и формирования цен.