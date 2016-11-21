Шуметь в Подмосковье нужно будет на три часа меньше

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Власти Московской области одобрили закон, запрещающий шуметь в многоквартирных домах утром и вечером, передает "Российская газета".

Закон "о тишине", который прошел первое чтение, полностью запрещает любой шум в выходные и праздничные дни. В будни можно делать ремонт, петь или как-то еще нарушать покой соседей с 9 утра до 7 вечера. Единственное послабление предусмотрено для жильцов новостроек: в течение полугода с момента ввода дома в эксплуатацию они будут иметь право шуметь, благоустраивая свои квартиры.

В настоящее время в Подмосковье уже действуют нормы, которые накладывают ограничения на любителей шумного времяпрепровождения. В выходные в многоквартирных домах можно шуметь с 10:00 до 22:00, а в будни это допускается с 8 утра до 9 вечера с перерывом с 13:00 до 15:00.

Нарушителей ждут штрафные санкции. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – 3–7 тысяч рублей, а для юридических – 20–40 тысяч.