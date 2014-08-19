В порядок оформления ДТП предлагают внести изменение

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Бланк извещения о ДТП нужно будет передавать в страховую компанию в течение пяти дней, а не 15, как сейчас, соответствующие поправки подготовило МВД.

Также в документе предлагается уточнить обстоятельства, при которых авария может оформляться без участия инспектора ГИБДД: если вред причинен только транспортным средствам (было – только имуществу) и если ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, включая машины с прицепами (было – только двух транспортных средств).

Как уточняют авторы закона, его реализация не потребует расходов или изменения штатной численности ведомства.