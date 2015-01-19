Мосгордума разработает региональный план обеспечения дорожной безопасности

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В Мосгордуме планируют разработать единый региональный план обеспечения дорожной безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии МГД по безопасности Инну Святенко.

План контроля безопасности движения комиссия представит на конкурс "Безопасные дороги". По условиям конкурса, проект нужно подготовить к 30 января.

"Для нас сейчас важно создать единый региональный план и объединить все дела, которые делают различные отрасли, ведомства и даже общественные организации для обеспечения дорожной безопасности", - добавила Святенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предложил создать реестр лиц, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем. По мнению депутата, создание такого реестра повысит контроль за безопасностью дорожного движения.

Напомним, в конце ноября в России вступили в силу новые правила дорожного движения. Водителям запретили обгон на "зебре".

Изменения также коснулись велосипедистов и водителей скутеров. Теперь при пересечении проезжей части по пешеходному переходу они обязаны слезть с велосипеда или скутера. В противном случае придется заплатить штраф - 800 рублей. Если же водитель не пропустил пешехода, то ему придется расстаться с суммой в полторы тысячи рублей.

Кроме того, теперь автомобилистам, чтобы вернуть водительское удостоверение, придется пересдавать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.