17 сентября 2013, 11:45

Политика

В Госдуму внесен законопроект о 72-часовом безвизовом пребывании в РФ

Транзитные туристы смогут провести 3 дня в России без визы

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, разрешающий транзитным туристам находиться без визы на территории страны в течение трех суток.

В соответствии с законопроектом, размещенном на сайте правительства, правом безвизового пребывания в течение 72 часов смогут воспользоваться иностранцы, путешествующие на самолетах.

Ожидается, что с принятием законопроекта поток иностранных туристов, следующих транзитом через московский транспортный узел, увеличится от 20 до 30% в год. Это может принести дополнительные 20 миллиардов в бюджет, не считая доходов от гостиничных услуг.

