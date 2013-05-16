Форма поиска по сайту

16 мая 2013, 09:53

Неоплаченные счета обернутся потерей квартиры

Неоплачивающих коммунальные услуги будут выселять из квартир

Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому тех, кто не платит за коммунальные услуги, будут лишать квартир. Пока должников не могут принудить к продаже квартиры для оплаты счетов: неплательщикам приходится расставаиться только с машинами, дачами и бытовой техникой, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам экспертов, речь не идет о том, что людей с финансовыми проблемами будут выгонять на улицу. Скорее всего, их будут переселять в более компактное жилье в соответствии с минимальной социальной нормой, действющей в регионе.

Такая мера воздействия может распространяться не только на долги за коммунальные услуги, но и вообще на любые невозвращенные вовремя долги.

законы должники коммунальные платежи счета

