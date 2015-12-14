В России предлагают запретить вспомогательные патенты на лекарства

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В России могут запретить вспомогательные патенты на лекарства. Этой целью задалась Федеральная антимонопольная служба, сообщает пресс-служба Biocad.

Речь идет о патентах на открытие новых свойств или нового применения давно известного препарата. Это зачастую никак не влияет на эффективность лечения, но является надежным способом устранить конкурентов с рынка.

Кроме того, запрет поможет снизить цену на лекарства – в условиях конкуренции падает стоимость оригинальных препаратов.

Вспомогательные патенты в настоящее время уже запрещены в Швейцарии, Норвегии, Турции, Сербии и Исландии.

В России создан судебный прецедент: корпорация Biocad выиграла дело у американской Genentech. Яблоком раздора стали права на производство лекарственного препарата ритуксимаб, который используется для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Американская компания требовала запретить Biocad производить аналог ритуксимаба, но суд встал на сторону российской корпорации. Более того, Genentech добровольно аннулировала собственный патент после неудачного иска.