Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря 2015, 19:34

Политика

В России предлагают запретить вспомогательные патенты на лекарства

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В России могут запретить вспомогательные патенты на лекарства. Этой целью задалась Федеральная антимонопольная служба, сообщает пресс-служба Biocad.

Речь идет о патентах на открытие новых свойств или нового применения давно известного препарата. Это зачастую никак не влияет на эффективность лечения, но является надежным способом устранить конкурентов с рынка.

Кроме того, запрет поможет снизить цену на лекарства – в условиях конкуренции падает стоимость оригинальных препаратов.

Вспомогательные патенты в настоящее время уже запрещены в Швейцарии, Норвегии, Турции, Сербии и Исландии.

В России создан судебный прецедент: корпорация Biocad выиграла дело у американской Genentech. Яблоком раздора стали права на производство лекарственного препарата ритуксимаб, который используется для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Американская компания требовала запретить Biocad производить аналог ритуксимаба, но суд встал на сторону российской корпорации. Более того, Genentech добровольно аннулировала собственный патент после неудачного иска.

Сайты по теме


законы лекарства патенты запреты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика