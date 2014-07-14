Несовершеннолетним запретят посещать букмекерские конторы - Святенко

Инна Святенко рассказала об ограничениях для несовершеннолетних

Прокуратура планирует запретить несовершеннолетним посещать ночью различные общественные места, в том числе кафе, парки, автомагистрали, без сопровождения взрослых. Кроме того, подростки, согласно законопроекту, не смогут заходить в букмекерские конторы и интим-магазины. Проект нового закона прокомментирована в эфире телеканала "Москва 24" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

"Согласно законопроекту, внесенному прокурором города, уполномоченный орган обязан дозвониться до родителей ребенка, обнаруженного ночью в общественном месте без сопровождения взрослых. Если ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения, его должны будут доставить в медицинское учреждение для оказания помощи, а затем - в детскую комнату милиции", - отметила Святенко.

По словам председателя Мосгордумы по безопасности, новый закон даст возможность не только штрафовать родителей и юридические лица (это делается и по текущему законодательству), но и проводить профилактические беседы с подростками. Святенко добавила, что днем несовершеннолетние не смогут посещать интим-магазины и букмекерские конторы. По ее словам, необходимо будет организовать работу с администрациями этих заведений таким образом, чтобы ребенок не мог "выйти из одной букмекерской конторы и отправиться в другую, зная, что из нее уже не выгонят".

Святенко отметила, что чаще всего, по статистике, в беду попадают ребята 14-16 лет. По ее словам, многие родители позволяют подросткам одним возвращаться домой поздним вечером - уже после 23.00, когда на улицах темнеет.

"Путь домой может быть опасен. Бывает, родители разрешают ребенку, к примеру, находиться одному в скейт-парке до 23.00. Но тогда хорошо, если они к 23.00 придут в скейт-парк, чтобы забрать его", - отметила Святенко.

Напомним, что законопроект, о котором идет речь, уже внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

Согласно проекту правового акта, подросткам будет запрещен вход по ночам (с 23.00 до 6.00) без сопровождения взрослых в заведения с алкогольным меню, на стройки, крыши домов, автомагистрали, территории трубопроводов, железную дорогу и парки.

Кроме того, законопроект запрещает детям посещение в любое время интим-магазинов, тотализаторов и букмекерских контор. Как отметил финансовый директор сети магазинов "для взрослых" Михаил Александров, в настоящее время уже существует закон о защите детей от нежелательной информации, и участники рынка рискуют потерять бизнес из-за посещения их магазинов несовершеннолетними.

При этом юристы считают, что новый законопроект во многом пересекается с действующими актами. Кроме того, в настоящее время ночные прогулки несовершеннолетних в Москве уже регулирует "комендантский час" - подросткам до 16 лет нельзя появляться поздно вечером в развлекательных учреждениях без сопровождения взрослыми.