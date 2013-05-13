Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 12:05

Политика

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили въезжать в Россию без виз

Фото: ИТАР-ТАСС

Участникам международных спортивных соревнований разрешили безвизовый въезд в страну. Соответствующий указ 13 мая подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, спортсмены, тренеры, руководители команд, члены иностранных делегаций, а также спортивные судьи и другие официальные лица, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз.

Как сообщается на сайте президента, перечень международных спортивных соревнований и сроки пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства будет утверждаться правительством Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

законы визы спортсмены

