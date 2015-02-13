Столичным полицейским ограничили выезд за границу

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудникам столичной полиции ограничили выезд за границу, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники органов внутренних дел находятся на госслужбе, и это налагает на них особую ответственность, включая определенные ограничения, связанные с необходимостью сохранения государственной, служебной и иной охраняемой законом тайны", - пояснили в главке. В связи с этим и было наложено ограничение выезда за границу.

В апреле 2014 года СМИ сообщили о рекомендации МИДа не выезжать за границу сотрудникам правоохранительных органов. При этом строгого запрета на выезд не было.