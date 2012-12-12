Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

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12 декабря в России отмечают День Конституции. Основной закон, гарантирующий права каждого жителя страны, защиту интересов общества и государства, был принят на референдуме в 1993 году.

С праздником москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин. В поздравительном послании говорится, что законодательство Москвы активно развивает базовые положения Конституции, создаются условия для участия граждан в обсуждении и принятии решений по основным вопросам развития города.

"Все мы хотим видеть Россию и Москву еще более сильными, развитыми и процветающими. Убежден, что наша созидательная работа позволит максимально полно реализовать высокие принципы, заложенные в Конституции Российской Федерации", - отметил мэр.

Основной закон утверждает конституционный строй страны. Согласно Конституции, Россия - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Высшей ценностью являются человек, его права и свободы. А обязанность государства - признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

Первые поправки в Конституцию были внесены в 2009 году. По ним глава государства избирается на шесть лет вместо четырех, а депутаты Госдумы — на пять лет. Кроме того, правительство обязано ежегодно отчитываться перед депутатами о своей работе.

В преддверии Дня Конституции социологи выяснили, что далеко не все россияне знакомы с главным законом страны. По результатам опроса ВЦИОМ, Конституцию читали лишь 18% граждан. Представление о содержании этого документа есть суммарно у 77% жителей страны.