Штрафы за загрязнение воды и воздуха увеличили в разы

Фото: ИТАР-ТАСС

Штрафы за загрязнение воздуха и воды предпринимателями и компаниями увеличен в разы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

За нарушение правил пользования водными объектами штраф для должностных лиц увеличен в 6,7 - 10 раз (с 1,5 - 2 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей). Для предпринимателей аналогичные штрафы увеличились в 13-15 раз - до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам за аналогичное нарушение придется заплатить до 100 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

За выброс вредных веществ в атмосферу штраф для должностных лиц теперь составляет 40-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 30-50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на 180-250 тысяч рублей.

Сообщается, что подобные меры приняты для стимулирования перехода на энергосберегающие и экологически чистые технологии.