Минимальный штраф за непропуск скорой помощи может составить две тысячи рублей

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Минимальный штраф за преграждение дороги машинам скорой помощи может составить две тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, цифры могут поменяться с учетом заключения правового управления и мнения прокуратуры. Сейчас размер штрафа обсуждается, окончательный вариант законопроекта еще не готов.

Изменения предлагается внести в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Разрабатываемый Мосгордумой законопроект планируют отдать на рассмотрение в Госдуму.