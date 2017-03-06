Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 14:21

Минимальный штраф за непропуск скорой помощи может составить две тысячи рублей

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Минимальный штраф за преграждение дороги машинам скорой помощи может составить две тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, цифры могут поменяться с учетом заключения правового управления и мнения прокуратуры. Сейчас размер штрафа обсуждается, окончательный вариант законопроекта еще не готов.

Изменения предлагается внести в правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Разрабатываемый Мосгордумой законопроект планируют отдать на рассмотрение в Госдуму.

Ранее за непропуск автомобилей экстренных служб предлагали наказывать штрафом до 40 тысяч рублей. Возможно также его заменить обязательными работами до 240 часов.

Речь шла не только о машинах скорой помощи, а обо всех транспортных средствах, которые имеют цветографическую окраску. Это и автомобили МЧС, полиции и Следственного комитета.

