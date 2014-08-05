Для русскоговорящих иностранцев разработали визу нового типа

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Носителям русского языка будут выдавать визы нового вида. ФМС разработала документ на въезд в РФ с целью приема в российское гражданство сроком действия до одного года, сообщается на сайте правительства России.

Такая возможность была предусмотрена Федеральным законом, принятым еще 20 апреля 2014 года, новое постановление от 30 июля привело "Положение об установлении формы визы" в соответствие с законодательством.

Визы для носителей языка будут многократными.