Для русскоговорящих иностранцев разработали визу нового типа

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Носителям русского языка будут выдавать визы нового вида. ФМС разработала документ на въезд в РФ с целью приема в российское гражданство сроком действия до одного года, сообщается на сайте правительства России.
Такая возможность была предусмотрена Федеральным законом, принятым еще 20 апреля 2014 года, новое постановление от 30 июля привело "Положение об установлении формы визы" в соответствие с законодательством.
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Визы для носителей языка будут многократными.
Визы и гражданствоРаньше иностранные граждане могли получить один из пяти типов обыкновенной въездной визы в РФ: частную, деловую, гуманитарную, учебную и рабочую.
Для получения российского гражданства ранее требовалось прожить на территории России пять лет, имея вид на жительство. Право упрощенного получения гражданства имели дети граждан РФ или бывшие граждане СССР, проживающие на территории стран СНГ, но не получавшие гражданство этих стран.
Весной 2014 года президент РФ подписал закон, позволяющий некоторым категориям лиц ускоренно получать гражданство России. Новый закон касался, в частности, проживающих на территории страны предпринимателей, инвесторов, выпускников российских учебных заведений и тех, кто постоянно проживает в стране, отказался от гражданства другого государства и признан носителем русского языка.
Особо рассматривалась ситуация с жителями Крыма: они были признаны гражданами России без прохождения процедуры отказа от украинского гражданства. Глава ФМС Константин Ромодановский предлагал также упростить процедуру получения гражданства для украинских беженцев, попавших на территорию РФ: ведь для того, чтобы отказаться от украинского гражданства, им пришлось бы ехать назад, на территорию Украины.
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