Мосгордума одобрила поправки в закон о профилактике наркомании

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки в закон "О профилактике наркомании", запрещающие не только наркотики, но и вещества, схожие с ними по своему эффекту.

Как заявила автор проекта, депутат МГД Людмила Стебенкова, закон был подготовлен в связи с изменениями федерального законодательства.

"Нам нужно иметь четкое название веществ, которые мы можем утвердить как запрещенные. В связи с этим нужно менять федеральное законодательство. Мы сегодня договорились с федеральным и московским ФСКН о совместных действиях и готовим изменения",- пояснила Стебенкова.

Отметим, что в настоящее время под запрет попадают вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

При этом Госнаркоконтроль может получить право самому составлять перечень наркотических веществ. Сейчас эти полномочия есть у Минздрава.