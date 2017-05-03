Госкомпании могут обложить взносами за покупку иностранного ПО

Фото: YAY/ТАСС

Минкомсвязи предлагает обязать госкомпании выплачивать компенсацию за покупку иностранного прогораммного обеспечения, если в России есть аналогичное. Об этом заявил журналистам глава ведомства Николай Никифоров, сообщает ТАСС.

Компенсации, по словам Никифорова, должен получать Фонд развития IT для поддержки российских производителей. Он отметил, что уже сейчас государственные компании могут закупать иностранное ПО только при отсутствии аналога в реестре отечественных производителей.

Взнос может составить пять процентов от суммы покупки. "Купил на 100 миллионов рублей зарубежного ПО, будь добр пять миллионов рублей (перевести – ред.) в Фонд развития IT", – пояснил Никифоров.