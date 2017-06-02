Права авиапассажиров в России расширят к концу лета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Права российских авиапассажиров расширят к концу лета. Как сообщает газета "Известия", также увеличится ответственность перевозчиков при выполнении международных рейсов.

Законопроект о присоединении РФ к Монреальской конвенции (Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок) президент Владимир Путин подписал еще 3 апреля 2017 года. С тех пор начался этап выполнения необходимых международных процедур.

В частности, МИД России должен отправить ратификационные грамоты Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреаль, которая является депозитарием конвенции. В диппредставительстве отметили, что документы уже отправлены.

Согласно положениям Монреальской конвенции, вновь присоединившиеся государства становятся участниками соглашения через 60 дней после уведомления о ратификации международного договора. ICAO информирует об этом факте всех участников конвенции.

Таким образом, РФ станет полноправным участником Монреальской конвенции не ранее чем через два месяца.

В Госдуме сейчас рассматривают проект ФЗ о внесении изменений в Воздушный кодекс, подготовленный для реализации положений Монреальской конвенции.

Участниками Монреальской конвенции, которая действует с 1999 года, являются более 130 государств. Документ предполагает значительное повышение ответственности авиакомпаний и упрощает механизм получения компенсаций. Интересы пассажиров конвенция ставит выше интересов перевозчиков.

