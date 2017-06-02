Права авиапассажиров в России расширят к концу лета

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Права российских авиапассажиров расширят к концу лета. Как сообщает газета "Известия", также увеличится ответственность перевозчиков при выполнении международных рейсов.
Законопроект о присоединении РФ к Монреальской конвенции (Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок) президент Владимир Путин подписал еще 3 апреля 2017 года. С тех пор начался этап выполнения необходимых международных процедур.
В частности, МИД России должен отправить ратификационные грамоты Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреаль, которая является депозитарием конвенции. В диппредставительстве отметили, что документы уже отправлены.
Согласно положениям Монреальской конвенции, вновь присоединившиеся государства становятся участниками соглашения через 60 дней после уведомления о ратификации международного договора. ICAO информирует об этом факте всех участников конвенции.
Таким образом, РФ станет полноправным участником Монреальской конвенции не ранее чем через два месяца.
В Госдуме сейчас рассматривают проект ФЗ о внесении изменений в Воздушный кодекс, подготовленный для реализации положений Монреальской конвенции.