Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 13:33

Политика

В УК предлагают включить статьи за обсчет и обвес в магазине

Обсчет и обвес хотят приравнять к уголовным преступлениям

Обман стоит на одном из первых мест среди тех неприятностей, с которыми сталкиваются потребители в России, рассказал в эфире "Москва FM" председатель "Союза потребителей России" Петр Щелищ. По его словам, это правонарушение вполне может войти в список уголовно наказуемых.

"В Уголовном кодексе глава "Преступления против собственности", начинается статьей о краже. Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. Но когда меня в магазине обсчитывают, обвешивают или подсовывают вместо дорого товара более дешевый, то, таким образом, тайно похищают мое имущество, то есть мои деньги или товар, за который я заплатил в случае обвеса. Следовательно, это та же кража", – считает Щелищ.

Ранее депутат Госдумы Виктор Шрейдер разработал поправки в Уголовный кодекс, в которых предлагается вернуть уголовное наказание за обман потребителей, действовавшее до 2003 года. При этом тех, кто обманул потребителей впервые, предполагается наказывать по действующему Кодексу об административных правонарушениях.

законы Уголовный кодекс обман потребители

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика