В УК предлагают включить статьи за обсчет и обвес в магазине

Обсчет и обвес хотят приравнять к уголовным преступлениям

Обман стоит на одном из первых мест среди тех неприятностей, с которыми сталкиваются потребители в России, рассказал в эфире "Москва FM" председатель "Союза потребителей России" Петр Щелищ. По его словам, это правонарушение вполне может войти в список уголовно наказуемых.

"В Уголовном кодексе глава "Преступления против собственности", начинается статьей о краже. Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. Но когда меня в магазине обсчитывают, обвешивают или подсовывают вместо дорого товара более дешевый, то, таким образом, тайно похищают мое имущество, то есть мои деньги или товар, за который я заплатил в случае обвеса. Следовательно, это та же кража", – считает Щелищ.

Ранее депутат Госдумы Виктор Шрейдер разработал поправки в Уголовный кодекс, в которых предлагается вернуть уголовное наказание за обман потребителей, действовавшее до 2003 года. При этом тех, кто обманул потребителей впервые, предполагается наказывать по действующему Кодексу об административных правонарушениях.