Туристам-яхтсменам разрешили находиться в России без визы 72 часа

Яхтсмены-иностранцы смогут находиться в России без визы 72 часа

Туристы-яхтсмены смогут находиться на территории России без визы в течение 72 часов, соответствующий законопроект одобрила Госдума России.

Перечь пунктов пропуска и стран, чьи граждане получат возможность воспользоваться нововведением, определит правительство России, сообщает телеканал "Москва 24".

В Минтрансе сообщили, что число туристов, которые приезжают в Россию на собственных судах, увеличивается. Ранее находиться в стране без визы три дня могли только пассажиры круизных лайнеров и паромов.

Напомним, ранее Минтранс подготовил законопроект, который разрешает иностранным туристам, въезжающим в Россию по железной дороге, находиться в стране трое суток без визы. В свою очередь, Минкультуры выступило с инициативой позволить всем иностранцам в течение 3 суток свободно пребывать в России.