Новый закон о промышленной политике планируют принять до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый закон о промышленной политике, который планируют внести на рассмотрение в Госдуму в мае этого года, позволит построить 300 индустриальных парков и создать миллион рабочих мест за пять лет, информирует пресс-служба конгресс-центра "Технополис Москва".

Проект закона определяет цели и задачи промышленной политики, а также формы (финансовая, имущественная, информационная, консультационная) и порядок поддержки предприятий, в том числе в осуществлении инновационной и внешнеэкономической деятельности.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, времени на согласование законопроекта очень мало, поскольку в мае его должны внести в его правительство, а в июне - в Государственную Думу. "Я предлагаю проводить заседания рабочей группы не реже одного раза в две недели", - отметил он.

Предполагается, что закон будет принят уже до конца 2014 года.