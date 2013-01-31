Пешеходов хотят проверять на алкоголь

Российских пешеходов проверят на алкоголь

Проверять на алкоголь могут начать не только водителей, но и пешеходов, которых задержали за административное правонарушение. Проект поправок в КоАП на своем сайте для общественной экспертизы разместило МВД России.

Как говорится в проекте закона, проверять на наличие алкоголя в крови планируется в первую очередь тех, кто задержан за административное правонарушение. Например, дебоширов и хулиганов. В дальнейшем эта информация может понадобиться в судебном разбирательстве.

Проверку будут проводить сотрудники правоохранительных органов в присутствии двух понятых. Если задержанный откажется проходить медосвидетельствование, это будет занесено в протокол.

Сейчас по закону на наличие алкоголя в крови могут проверять только водителей. Но в пояснительной записке к законопроекту МВД отмечает, что в правоприменительной практике медицинское освидетельствование на состояние опьянения в административных делах применяется как в отношении водителей транспортных средств, так и в отношении лиц, не являющихся участниками дорожного движения.

Напомним, сейчас пьяным человек считается, если в его крови содержится более 0,5 промилле алкоголя.