За финансирование экстремизма могут ввести уголовную ответственность

Фото: ИТАР-ТАСС
Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил с инициативой установить уголовную ответственность за финансирование экстремистской деятельности.
"Для принятия своевременных мер и недопущения развития ситуации по отрицательному сценарию нам необходимы реальные рычаги воздействия, в первую очередь, направленные на подрыв финансовой основы преступности",- заявил он на заседании Совета Федерации.
По словам Колокольцева, в стране отмечается рост националистических настроений, вызванных миграционными процессами.
"В такой ситуации любой конфликт на бытовой почве может спровоцировать протестные акции",- отметил он.
В качестве примера глава МВД привел результаты народного схода в Бирюлево Западное.
