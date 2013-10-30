Форма поиска по сайту

Новости

30 октября 2013, 11:37

Политика

За финансирование экстремизма могут ввести уголовную ответственность

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил с инициативой установить уголовную ответственность за финансирование экстремистской деятельности.

"Для принятия своевременных мер и недопущения развития ситуации по отрицательному сценарию нам необходимы реальные рычаги воздействия, в первую очередь, направленные на подрыв финансовой основы преступности",- заявил он на заседании Совета Федерации.

По словам Колокольцева, в стране отмечается рост националистических настроений, вызванных миграционными процессами.

"В такой ситуации любой конфликт на бытовой почве может спровоцировать протестные акции",- отметил он.

В качестве примера глава МВД привел результаты народного схода в Бирюлево Западное.

законопроекты законы финансирование экстремизм Владимир Колокольцев уголовная ответственность

Главное

