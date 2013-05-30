Должников по кредитам защитят от банков и коллекторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Минэкономразвития предложило ограничить возможности банков по взысканию просроченных долгов. За излишнюю настойчивость в этом вопросе предлагается установить наказание от штрафов до административной приостановки деятельности.

Законопроектом, разработанным министерством, значительно ужесточается подход к регулированию этого сегмента деятельности банков. Поправки к закону "О потребительском кредитовании" предлагают санкции за нарушения банками правил работы с населением по просроченным кредитам.

Предполагается, что штрафы для должностных лиц банков либо коллекторов составят от 5 до 10 тысяч рублей, для руководителей — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Если штрафы не изменят поведение взыскателей, им грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет "Коммерсантъ".

Банкиры считают, что последняя мера — слишком жесткая. По их мнению, применение ее к банку, который не может отказать добросовестным клиентам в проведении операций, фактически будет означать конец его деятельности. Сейчас деятельность банка может быть приостановлена только при угрозе жизни и здоровья людей, опасности возникновения эпидемий, техногенных катастроф или вреда окружающей среде.

Новый законопроект предполагает, что заемщик-неплательщик может потребовать прекратить личные встречи или телефонные переговоры с представителями банка. Взыскателю останется общаться с ним лишь по почте и посредством SMS, причем не чаще чем два раза в сутки и только в дневное время.

По словам зампреда правления Альфа-банка Владимира Сенина, принятие поправок приведет к резкому ухудшению платежной дисциплины заемщиков и к злоупотреблениям ими этим правом. Как отметила директор юридического департамента Юникредит-банка Наталия Окунева, банк могут оштрафовать даже если его вины не было, например, если SMS было доставлено ночью, а не днем по вине оператора связи.

В то же время авторы законопроекта утверждают, что нововведения объективны и вызваны огромным числом жалоб от граждан на действия банков и коллекторов. Замминистра экономического развития Олег Фомичев рассказал, что право следить за соблюдением законов в этой сфере предполагается передать от Роспотребнадзора к мегарегулятору, создаваемому на базе Центрального Банка. По его словам, приостанавливать деятельность банка будут только по решению суда.

