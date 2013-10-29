Предприятиям общепита предлагают продавать алкоголь в открытой таре

Фото: ИТАР-ТАСС

Предприятия общественного питания могут заставить продавать только вскрытые бутылки, а граждан - обязать распивать приобретенный алкоголь в зале общепита. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

По мнению депутатов, это помешает ночным магазинам маскироваться под бары.

"Однако участились случаи преобразования предприятий розничной торговли в предприятия общественного питания либо размещения на площадях торгового зала предприятия торговли кафетерия или бара для организации розничной продажи алкогольной продукции без ограничения времени продажи", - говорится в документе.

При этом на таре должен стоять штамп предприятия общепита с указанием организационно-правовой формы, названия организации и места нахождения подразделения, в котором продан алкоголь.

Сейчас розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 23 часов до 8 часов по местному времени, за исключением отдельных случаев, например, розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.