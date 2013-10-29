Депутаты Мосгордумы отклонили проект закона об аудите тарифов ЖКУ

Депутаты Мосгордумы отклонили законопроект об аудите тарифов на коммунальные услуги, внесенный инициативной группой, возглавляемой Алексеем Навальным. По словам председателя городского парламента Владимира Платонова, причина такого решения в противоречии документа федеральному законодательству.
Проект закона предусматривает проведение экспертизы тарифов, а также исследование их доступности.
Кроме того, как пояснил Владимир Платонов, в документе частично дублируются федеральные законы.
Большинство депутатов согласилось с выводами главы комиссии. При этом некоторые парламентарии выразили готовность совместно с представителями инициативной группы поработать над законодательной инициативой, чтобы изложить ее грамотно с юридической точки зрения.
